رياضة | مرتضي منصور يدعم الزمالك من مدرجات السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يدعم الزمالك من مدرجات السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حضور مباراة الفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا. ويأتي حضور رئيس الزمالك لدعم اللاعبين وتحفيزهم والشد من آزرهم لتحقيق الانتصار. وتنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي في التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا. ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويكفيه التعادل اليوم لضمان التأهل للدور التالي.

Advertisements