رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة بن شرقي قبل لقاء مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة بن شرقي قبل لقاء مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خضع المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك لبعض الفحوصات الطبية بعد إصابته في مباراة مازيمبي الكونغولي.
وأجرى الجهاز الفني تعديلًا على تشكيل الزمالك وإشراك أحمد زيزو بدلًا من بن شرقي.
وتعرض بن شرقي للإصابة في فترة الإحماء قبل مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بدوري ابطال افريقيا ليشارك أحمد زيزو بدلًا منه في التشكيل الأساسي.
وجاءت الفحوصات الأولية التي خضع اللاعب لتشهد إصابته في العضلة الضامة لكن لم يتضح فترة غيابه بشكل نهائي بعد.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.