رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة بن شرقي قبل لقاء مازيمبي

خضع المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك لبعض الفحوصات الطبية بعد إصابته في مباراة مازيمبي الكونغولي.

وأجرى الجهاز الفني تعديلًا على تشكيل الزمالك وإشراك أحمد زيزو بدلًا من بن شرقي.

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وتعرض بن شرقي للإصابة في فترة الإحماء قبل مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بدوري ابطال افريقيا ليشارك أحمد زيزو بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

وجاءت الفحوصات الأولية التي خضع اللاعب لتشهد إصابته في العضلة الضامة لكن لم يتضح فترة غيابه بشكل نهائي بعد.