رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل دقائق من مواجهة مازيمبي| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

أصيب المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك خلال فترة الإحماء قبل لقاء مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك تغييرًا بالدفع ببأحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي بدلًا منه.

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ودخل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نوبة بكاء شديدة قبل لقاء مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.

ووقع اللاعب على الأرض بشكل مفاجىء خلال فترة الإحماء ودخل في نوبة بكاء شديدة بسبب الإصابة ويخضع بن شرقي لفحوصات طبية في الساعات المقبلة للتعرف على حجم الإصابة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.