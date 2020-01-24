رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي ضد مازيمبي| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2020

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام. وجاءت التشكيل على النحو التالي:- محمد أبو جبل فى حراسة المرمي Advertisements محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عواد - محمد عبد الغني - محمد حسن - محمد اوناجم - احمد زيزو - اسلام جابر - مصطفي فتحي.

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