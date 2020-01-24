رياضة | فخر الدين بن يوسف يُزين قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فخر الدين بن يوسف يُزين قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن قائمة الاتحاد السكندري في كأس محمد السادس. وضمت قائمة الدراويش كلًا من :- حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي - محمود عبد المنصف Advertisements خط الدفاع : باهر المحمدي - إبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدي - أحمد أيمن - محمود البدري - محمد هاشم خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف - وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - بينسون شيلونجو.

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