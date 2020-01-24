رياضة | حمد الله يقود النصر للفوز على الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمد الله يقود النصر للفوز على الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا ثمينا على نظيره الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، هدف الفوز للعالمي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 35.

وأهدر الاتفاق العديد من فرص التسجيل المحققه لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة محتلًا صدراة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.