رياضة | 18 لاعبًا في معسكر الألومنيوم استعدادًا للمنيا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبًا في معسكر الألومنيوم استعدادًا للمنيا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى، قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراته أمام نادي المنيا، ضمن مواجهات الجولة الـ 13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الاخير.

وضمت قائمة الفريق 18 لاعب وهم :حسام صادق، ابراهيم عرفات، محمد أحمد، محمد عبد الحفيظ، مصطفى محمد، محمد الشربيني، محمود نجاح، مؤمن محسن، اسلام عبد الراضي، سمير فوزي، محمود أحمد، كيرلس ماهر، محمود محمد، أحمد محمد نجيب، عبد المجيد يس، ابراهيم عبد العزيز، محمد عبد الحميد، محمد فوزي تريكة.

وكان فريق الالومنيوم، مساء الجمعة، متوجها إلى محافظة المنيا، استعدادا لمواجهة فريق فريق نادي المنيا، بالجولة 13 من المجموعة الأولى، بالقسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

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وشهدت الجولة السابقة، سقوط الفريق المنياوي، خارج ملعبه، أمام مضيفه فريق سوهاج، بهدف نظيف، بينما حقق الألومنيوم، فوزا غاليا على حساب نظيره فريق الفيوم بهدف نظيف.

ويحتل الألومنيوم المركز الثاني، برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع البنك الأهلي المتصدر، بينما يتواجد المنيا في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

المجموعة الاولي

1- البنك الاهلي 25 نقطة

2- الألومنيوم 25 نقطة

3- بنى سويف24 نقطة

4- شبان قنا20 نقطة

5- تليفونات بني سويف19 نقطة

7- بترول اسيوط 17 نقطة

7- المنيا 15 نقطة

8- الإعلاميين 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- الفيوم 13 نقطة

11- ديروط5 نقاط

12-طهطا 4 نقاط