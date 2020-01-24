رياضة | الأهلي يتمسك بعدم مشاركة صلاح محسن مع سموحة بمباراة الفريقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتمسك بعدم مشاركة صلاح محسن مع سموحة بمباراة الفريقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بوضع بند خاص في عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عند إتمام عملية انتقاله إلى فريق سموحة، بالانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى مجلس إدارة النادي السكندري برئاسة محمد فرج عامر، لإنهاء سبل التعاقد مع كل من صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم مدافع الفريق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، بأن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب دون توقيع اتفاق بين الناديين، يمنع اللاعب من المشاركة أمام المارد الأحمر، طوال فترة الإعارة.

وأضاف: "خلال ساعات قليلة سيتم إعلان انتقال اللاعب بصفة رسمية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق".

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وخرج صلاح محسن، من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجديد، ليفضل الرحيل على سبيل الإعارة من أجل المشاركات الأساسية وإثبات جدارته في العودة لقيادة هجوم الفريق الأحمر، بالموسم المقبل.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، ويحتل بلاتينيوم ستارز مؤخرة جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، وخرج من المنافسة.