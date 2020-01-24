نجم أتلتيكو: من غير المعقول أن نقارع الكبار ونخسر أمام الصغار

الجمعة 24 يناير 2020

أكد ساؤول نيجيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد أن فريقه يحتاج بشدة إلى إعادة النظر في أمور كثيرة وأن يكتشف أخطاءه عقب الخسارة المذلة 2-1 أمام كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة أمس الخميس في دور 32 لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم. وأوضح نيجيز "أتمنى أن يعتبر الفريق هذه الهزيمة درسـًا مؤلمًا جدًا يعيدنا إلى المسار الصحيح لأننا لا يجب أن نسمح بتكرار مثل هذا الأمر مجددً"

وأضاف "لن أشعر بالملل من القول إن هذا لم يكن أتلتيكو مدريد الذي نعرفه وهذه الخسارة لا تمثل الفريق، لا يستحق الجمهور ذلك ولا النادي".

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ورغم التشكيلة القوية التي ضمت ساؤول نيجيز اللاعب الدولي الإسباني وجواو فيلكس صاحب صفقة الانتقال القياسية في تاريخ النادي فإن أتلتيكو أخفق في حسم الأمور خلال الوقت الأصلي للمباراة بعد أن هز يولن كاستانيدا الشباك ليلغي هدف التقدم الذي أحرزه أنخيل كوريا لأتليتيكو ويلعب الفريقان وقتًا إضافيًا.

ونجح أصحاب الأرض في التفوق على أتلتيكو المنافس في دوري أبطال أوروبا في الوقت الإضافي بهدف أحرزه سيرجيو بنيتو ليحسم فوز الفريق المغمور ويتعرض أتلتيكو لأسرع خروج من كأس الملك منذ الخسارة أمام البسيط في 2011 قبل أن يتولى دييجو سيميوني تدريب الفريق.

وفاز أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري وتأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، على برشلونة بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الإسبانية في وقت سابق هذا الشهر وفرض التعادل على ريال مدريد في المباراة النهائية قبل أن يخسر بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

وأعرب ساؤول عن قلقه بشأن أداء فريقه في الآونة الأخيرة في مواجهة فرق متواضعة بعد أقل من أسبوع على الخسارة 2-صفر على ملعب إيبار المتعثر، وقال "أنا هنا (مع الفريق) منذ سبع سنوات ولم أرى شيئًا مشابهًا، أتلتيكو قادر على منازلة أقوى الفرق مثل ريال مدريد وبرشلونة لكن حين يواجه فرقًا متواضعة لا يلعب الفريق بالطريقة التي يحتاجها ولا يملك اللاعبين الحافز المطلوب، هذا الأمر لم يحدث من قبل".