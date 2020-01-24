شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) مازيمبي.. دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: حازم إمام- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف إبراهيم «أوباما». الهجوم: محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أحمد سيد «زيزو»- مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد- إسلام جابر- محمد عبدالغني- محمد حسن- مصطفى فتحي- محمد أوناجم. أبرز أحداث اللقاء:

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