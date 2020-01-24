شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يجري تعديلًا في تشكيل الزمالك قبل انطلاق مباراة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرا في تشكيل فريقه، بإشراك أحمد سيد «زيزو» بدلا من أشرف بن شرقي، الذي أصيب أثناء عمليات الإحماء للمباراة التي تنطلق بعد قليل في مواجهة مازيمبي الكونغولي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال Yفريقيا. يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: حازم إمام- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف إبراهيم «أوباما». الهجوم: محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أحمد سيد «زيزو»- مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد- إسلام جابر- محمد عبدالغني- محمد حسن- مصطفى فتحي- محمد أوناجم.

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