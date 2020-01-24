شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أيمن حفني ينضم لصفوف المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، في إنهاء إجراءات ضم أيمن حفني، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي مصر للمقاصة.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي المقاولون، قاد المهندس محمد عادل فتحي عضو، مجلس إدارة الذئاب، المشرف العام على الكرة بالنادي، وعماد النحاس، المدير الفني، المفاوضات في سرية تامة وأنهيا كافة الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب لفريقه بشكل رسمي.

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ويشارك حاليا أيمن حفني في التدريبات الجماعية للمقاولون لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد عماد النحاس أن أيمن حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحدا من أهم الصفقات للذئاب في المرحلة الحالية.

ويستعد الذئاب للقاء طنطا في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، في الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.