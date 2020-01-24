شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس». وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد مجدي- محمد فوزي- محمود عبدالمنصف. الدفاع: باهر المحمدي- إبراهيم أبواليزيد- محمد مجدي الجمل- أحمد أيمن- محمود البدري- محمد هاشم. الوسط: عماد حمدي- محمود عبدالعاطي «دونجا»- محمد بيومي- محمد مخلوف- همام طارق- عبدالرحمن مجدي- بيكيتي سيلفا. الهجوم: فخر الدين بن يوسف- وجيه عبدالحكيم- محمد الشامي- بنسون شيلونجو.

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