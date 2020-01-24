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الوكرة يعرقل ظهور أوفيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اختتم الاتحاد تحضيراته لمواجهة العدالة اليوم دون أن تتضمن حسابات المدير الفني، الهولندي تين كات، مشاركة المدافع الجديد، البرازيلي برونو أوفيني، وذلك لعدم وصول بطاقته الدولية من نادي الوكرة القطري.

من جهة ثانية، خصصت إدارة النادي نصف مداخيل مواجهة اليوم لعائلة عضو رابطة المشجعين عادل باحبيشي الذي وافته المنية منذ 4 أيام.

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من جهة أخرى وصل المدير التنفيذي بنادي الاتحاد حمد الصنيع إلى المملكة المغربية لتنسيق إقامة معسكر خاص للفريق الأول لكرة القدم تأهبا لمواجهة أولمبيك آسفي المغربي ضمن إياب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية.

ومن المقرر أن يجري اللقاء منتصف فبراير المقبل على ملعب المسيرة بمدينة آسفي، بعد أن استضاف الاتحاد لقاء الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وانتهى بالتعادل 1-1.

وتبذل إدارة النادي جهودا حثيثة للمنافسة على هذه البطولة كأمل أخير لإنقاذ موسم الفريق.