شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. شيكا وشيفو بالقميص رقم "44" أمام بطل الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سجلت مباراة الزمالك ضد مازيمبي التى انطلقت في تمام التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، رقما مميزا جمع الثنائى، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافى.
وشهدت المباراة رقما مشتركا بين لاعبي الزمالك: شيكابالا ومحمد عبد الشافي، حيث تعد مباراة اليوم هي المباراة رقم "44" لكل منهما بقميص الفارس الأبيض في مختلف المسابقات الإفريقية، وسجل شيكابالا 8 أهداف بينما أحرز عبد الشافي هدف واحد.
وفي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم يصبح رصيد الزمالك 10 نقاط بالتساوي مع مازيمبي ويتقاسما الصدارة، وبذلك لن يكون الفارس الأبيض في حاجة على النظر لنتائج الآخرين.
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.
كان الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، قد شدد فى تعليمات لمهاجمى الفريق بضرورة استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى خاصة إن التركيز سيجعل الفريق يحقق هدفه بالتقدم على الفريق الكونغولى وأوضح للاعبين إنه يعلم جيداً إن المباراة بالنسبة لهم رد اعتبار حول الخسارة فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة من مازيمبى ولكنه أوضح إن التركيز سيجعل الفريق يصل إلى هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة إلى جانب تحقيق الفوز.
فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.
كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.
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