شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. شيكا وشيفو بالقميص رقم "44" أمام بطل الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت مباراة الزمالك ضد مازيمبي التى انطلقت في تمام التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، رقما مميزا جمع الثنائى، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافى.

وشهدت المباراة رقما مشتركا بين لاعبي الزمالك: شيكابالا ومحمد عبد الشافي، حيث تعد مباراة اليوم هي المباراة رقم "44" لكل منهما بقميص الفارس الأبيض في مختلف المسابقات الإفريقية، وسجل شيكابالا 8 أهداف بينما أحرز عبد الشافي هدف واحد.

وفي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم يصبح رصيد الزمالك 10 نقاط بالتساوي مع مازيمبي ويتقاسما الصدارة، وبذلك لن يكون الفارس الأبيض في حاجة على النظر لنتائج الآخرين.