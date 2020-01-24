إصابة بن شرقى فى إحماء الزمالك قبل مواجهة مازيمبي

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جدة - عمرو شويل

وبهذا يكون تشكيل الزمالك الذي سيبدأ به المباراة مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم كل من شيكابالا ومحمد اوناجم ومحمد اوناجم ومهاجم صريح مصطفي محمد.

فيما بدأ فريق مازيمبي الكونغولي المباراة بتشكيل مكون من :

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سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون ، الوسط: كوفي كوامي، فيتال اوريجا ، ايزاك تشيبانجو الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

من ناحية أخري طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.