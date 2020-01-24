تفاصيل اجتماع الخطيب مع سيد عبد الحفيظ فى الأهلى

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وتحدث رئيس الاهلي مع مدير الكرة خلال الجلسة التى جمعتهما في مران الفريق اليوم،الجمعة ، بشأن عدة أمور خاصة بسفر الفريق وغيرها من ترتيبات الرحلة بجانب أمور أخرى خاصة بالفريق ومباراة النجم السحلي وغيرها من الملفات الى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء.
من ناحية أخرى ، يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامته في الثانية ظهر غدٍ السبت بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسي ومسئولي الأمن.
ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.
كما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، غدا السبت، أمام وسائل الإعلام؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال.
ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة ؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال ، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.
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