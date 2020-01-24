شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. الزمالك ضد مازيمبي.. تسديدة قوية من مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة والذى ضم كل من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل مازيمبى الكونغولى بقيادة درازن فيتكوفيتش والذى يضم كلا من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون ، الوسط: كوفي كوامي، فيتال اوريجا ، الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.





أحداث المباراة:

انطلاق المباراة

الدقيقة 1 عرضية من الجبهة اليسرى لمحمد عبد الشافي بدون خطورة على مرمى مازيمبي

الدقيقة 2 انحصار اللعب في وسط ملعب مازيمبي

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الدقيقة 3 ركلة مرمى لمازيمبي ومشادة بين اللاعبين بسبب التحام لاعب مازيمبي مع أحمد زيزو

الدقيقة 5 رمية تماس للزمالك من الجبهة اليمنى بالقرب من منطقة 18 مازيمبي ولكن بدون خطورة

الدقيقة 6 أول تسديدة لمازيمبي على مرمى محمد أبو جبل ولكن بدون خطورة

الدقيقة 7 أول ركنية للزمالك من الجبهة اليمنى

الدقيقة 8 أوباما يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول من تمريرة سحرية لمصطفى محمد

الدقيقة 9 رأسية الونش من عرضية شيكابالا ولكن فوق القائم

الدقيقة 11 ركلة حرة للزمالك لعبها أحمد زيزو ووصلت إلى الونش ولعبها أعلى القائم

الدقيقة 14 تسديدة قوية من زيزو ولكن بعيدا عن المرمى

الدقيقة 16 ركنية للزمالك من الجبهة اليمنى وتمر الكرة من الجميع وسقوط لاعبين من مازيمبي

الدقيقة 17 توقف المباراة لعلاج حارس مرمى مازيمبي

الدقيقة 18 استكمال اللعب بعد علاج حارس مازيمبي

الدقيقة 19 مصطفى محمد يسدد تصويبة من على حدود منطقة الـ18 ينقذها الحارس ويحولها ركنية