شكرا لقرائتكم "فى 60 مشاركة".. حازم إمام ينتزع وصافة قائمة الأكثر تمثيلا للزمالك إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل حازم إمام، ظهير أيمن فريق الزمالك، حضوره رقم 60 بفانلة الزمالك فى تاريخ مشاركاته الإفريقية، محتلا المركز الثانى فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفارس الأبيض فى البطولات الإفريقية.

وجاء حازم إمام فى ىالمرتبة الثانية بتلك القائمة خلف عبد الواحد السيد، حارس كابتن الزمالك الأسبق، الذى دافع عن عرين الفريق الأبيض فى 88 مباراة بمختلف المسابقات الإفريقية.

وتخطى حازم إمام بمشاركته اليوم، الجمعة، أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، الهداف التاريخى للفريق الأبيض، عبد الحليم على، صاحب الـ58 مشاركة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

كان الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، قد شدد فى تعليمات لمهاجمى الفريق بضرورة استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى خاصة إن التركيز سيجعل الفريق يحقق هدفه بالتقدم على الفريق الكونغولى وأوضح للاعبين إنه يعلم جيداً إن المباراة بالنسبة لهم رد اعتبار حول الخسارة فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة من مازيمبى ولكنه أوضح إن التركيز سيجعل الفريق يصل إلى هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة إلى جانب تحقيق الفوز.

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فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.