شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يؤازر الزمالك أمام مازيمبي بملعب السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي

الزمالك ضد مازيمبي

ويغيب عبدالله جمعة عن قائمة الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى، بعد إصابته فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع الأبيض أمام الجونة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، حيث يخضع جمعة لتدريبات تأهيلية حاليا لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

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كان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.

فيما حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته اليوم أمام مازيمبى الكونغولى، حتى يضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، حيث سيمنحه الفوز على بطل الكونغو رفع رصيده إلى 10 نقاط ليتساوى مع مازيمبى المتصدر.