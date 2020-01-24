شكرا لقرائتكم الهلال يستعيد جانغ هيون سو قبل مواجهة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع الهلال، إلى التدريبات الجماعية للفريق يوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وكان جانغ هيون سو خرج من مباراة الفيصلي والهلال في بطولة كأس الملك، بعد 9 دقائق من بدايتها لتعرضه إلى الإصابة، والتي لعبت في الخامس من يناير الحالي.

وسيلعب الهلال أمام مضيفه الشباب في ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" يوم السبت في لقاء يسعى فيه الأول إلى العودة إلى الصدارة والأخير إلى الاقتراب من مراكز التأهل إلى دوري أبطال آسيا.