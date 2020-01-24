«كاف» يفتح باب الاستبدال بقوائم الأندية في دوري الأبطال والكونفيدرالية بيناير الجاري

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، بأنه خلال شهر يناير الحالي سيتم فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، حيث أن الأندية قد طالبت بفتح باب الاستبدال بالموسم الحالي خلال البطولات الأفريقية، وهو ما وافق عليه «كاف».

وقد سمح الاتحاد الأفريقي باستبدال 4 أماكن لكل ناد، ولكن ضمن شرطين محددين وهم أولا ألّا يكون اللاعب المقيد قد شارك في أي مباراة خلال البطولة الحالية، وثانيا أن اللاعب الذي سيخرج من القائمة «لم يشارك في أي مباراة مع فريقه خلال هذه النسخة».

الجدير بالذكر أن فريقي الأهلي والزمالك يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيدخل فريقي بيراميدز والمصري في «الكونفيدرالية».