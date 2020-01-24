فيرست HalF: بث مباشر الزمالك ومازيمبي يلا شوت Yalla shoot .. أسرع الروابط مشاهدة مباراة الزمالك لايف اكسترا الهجوم من البداية

الآن الشوط الأول: بث مباشر الزمالك ومازيمبي يلا شوت Yalla shoot Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي كورة لايف بدون تقطيع مباشر بي ان سبورت من موقع عرب نيوز، حيث تنتظر الجماهير العربية لاسيما جماهير القلعة البيضاء، الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام اليوم الجمعة، حيث يمتلك الفارس الأبيض فرصة لانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما نجح مازيمبي الكونغولي في التأهل بعد وصوله للنقطة العاشرة قبل جولتين من نهاية التصفيات بشكل رسمي، البث المباشر لمباراة الزمالك

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Live بث مباشر يلا شوت الزمالك بث مباشر يلا شووت كورة اون لاين ويخوض االزمالك المصري، حامل اللقب في 5 مناسبات، مباراة هامة للغاية أمام مازيمبي متصدر المجموعة وعينه على خطف النقاط الـثلاث التي تضمن له تأهله وتفرح جماهيره المتعطشة لهذه البطولة القارية بعد نجاحه في حصد الكونفدرالية الموسم الماضي، الزمالك يفتقد لجهود ظهيره الأيسر عبد الله جمعه للإصابة، بالاضافة كاسونجو العائد للقائمة الافريقية لعدم جاهزيته ويتواجد مهاجمه مصطفى محمد.

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يلا شوت بث مباشر الزمالك، كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في افريقيا بجودات مختلفة يوتيوب الزمالك مباشر، ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 7 نقاط، وقد يعطي أول أغسطس هدية للفارس الأبيض بتعادله وحين ذلك يكفي التعادل للتأهل ولكن للانتظار حتى يوم السبت، وحتى في حالة خسارته أمام مازيمبي سيتأهل شرط تعادل المنافسين الآخرين حيث يمتلك كل منهما نطتين فقط، ليكون الزمالك الفريق الأول مصريا يتأهل في انتظار مشوار الأهلي المصري أمام النجم الساحلي الأحد.

وتشير التقارير لأن شيكابلا سيكون متواجدا في التشكيل الأساسي لهذه المباراة على حساب أوناجم بجوار بن شرقي وأمامهم مهاجم وحيد وهو مصطفى محمد يلا شوت بث مباشر الزمالك.