قائمة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، عن قائمة التشكيل التي سيواجه بها فريقه لمواجهة الأهلي، بالمباراة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

قائمة تشكيل النجم الساحلي لمواجهة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمي: أشرف كرير ومكرم البديري.

في خط الدفاع: صدام بن عزيزة، عليه البريقي، زياد بوغطاس، بهاء الدين السلامي، جدي كشريدة، عمر كوناطي.

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في خط الوسط: عمار الجمل، مرتضى بن وناس، فراس بالعربي، أمين بن عمر، مالك بعيو، سليم بوخنشوش، محمد المثناني، حمزة لحمر، إيهاب المساكني.

في خط الهجوم: حازم حاج حسن، كريم العريبي.

وقد شهدت قائمة النجم على غياب كلا الإيفواري سليماني كوليبالي، ماهر الحناشي، ياسين الشيخاوي نتيجة الإصابة، كما أنه على الرغم من إيقاف مكرم البديري، حارس الفريق، إلا انه تواجد ضمن القائمة.