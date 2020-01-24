غدًا.. أستراليا وأوزبكستان يتنافسان على بطاقة الأولمبياد الأخيرة

الجمعة 24 يناير 2020

يتنافس منتخبا أستراليا وأوزبكستان تحت 23 عاماً، على خطف بطاقة التأهل الثالثة إلى أولمبياد طوكيو 2020 عندما يلتقيان على ملعب راجامانجالا في بانكوك العاصمة التايلاندية، السبت، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا 2020.

وتقام المباراة النهائية بعد غدٍ الأحد بين المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية على ذات الملعب، وشارك في البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علمًا بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

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وحجز المنتخبان السعودي وكوريا الجنوبية أول بطاقتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، في حين تتنافس أستراليا وأوزبكستان على البطاقة الثالثة.

وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1-0 بعد التمديد، قبل أن يخسر قبل النهائي أمام كوريا الجنوبية 0-2.

في حين حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع إيران 1-1 وفاز على الصين 0-2 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2، وفاز في ربع النهائي على الإمارات 5-1، وخسر قبل النهائي أمام السعودية 0-1.