شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقتحم الصراع لخطف نجم بورتو والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يناير 2020 إقتحم ​يوفنتوس​ سباق المنافسة على الظفر بخدمات نجم ​بورتو​ البرتغالي ​أليكس تيليس​ المطلوب في عدة أندية أوروبية أبرزها ​تشيلسي​ وباريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن يوفنتوس يجهد لإتمام التعاقد مع الظهير الأيسر لبورتو، البرازيلي تيليس في الميركاتو الشتوي الحالي. Advertisements وكان اللاعب البرازيلي رفض عرض ناديه الحالي بورتو لتمديد تعاقده حيث يتبقى نحو 18 شهراً فقط على عقده إلى جانب وجود شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو في العقد. وإنضم تيليس إلى بورتو صيف 2016 قادماً من غلطة سراي التركي.

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