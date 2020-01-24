شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يقود هجوم الزمالك في مواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة مازيمبي الكونغولي، في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: حازم إمام- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف إبراهيم «أوباما». الهجوم: محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي- مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد- إسلام جابر- محمد عبدالغني- أحمد سيد «زيزو»- محمد حسن- مصطفى فتحي- محمد أوناجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شيكابالا» يقود هجوم الزمالك في مواجهة مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.