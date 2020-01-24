شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتى» تشارك فى بطولة دبى للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشارك الأسترالية آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا، فى بطولة سوق دبى الحرة لتنس السيدات، التى تنطلق منافساتها الشهر المقبل.

ويأتى الظهور الأول لحاملة لقب فرنسا المفتوحة، وبطلة الدورة الختامية لمحترفات التنس، فى دبى عقب إنهائها موسما حافلا فى 2019، شهد تتويجها بأول بطولة جراند سلام فى رولان جاروس.

كما أصبحت بارتى أول أسترالية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى، منذ تتويج مواطنتها سام ستوسور بلقب الولايات المتحدة المفتوحة فى عام 2011.

وباتت أيضا أول أسترالية تفوز بالبطولة الختامية لمحترفات التنس منذ 1976، وأول أسترالية تتصدر التصنيف العالمى منذ 43 سنة.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لسوق دبى الحرة: «نحن سعداء بمشاركة آشلى بارتى فى البطولة، وسررنا برؤية حماستها الكبيرة، التى جلبت لها جمهورا عريضا حول العالم».

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير المقبل.

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وتشارك فى بطولة دبى كل من «بارتى، سيمونا هاليب، بيانكا أندريسكو، إيلينا سفيتولينا (بطلة دبى مرتين)، بيليندا بنتشيش (حاملة اللقب)، كارولينا بليسكوفا».

على جانب آخر، انتهت سريعا عودة الهندية سانيا ميرزا إلى أول بطولة كبرى منذ عامين، عندما انسحبت المصنفة الأولى عالميا سابقا خلال مباراتها فى الدور الأول فى منافسات زوجى السيدات فى أستراليا المفتوحة للتنس، بسبب إصابة فى ربلة الساق.

وابتعدت ميرزا، التى سبق لها الفوز بلقبين فى البطولات الكبرى، عن ملاعب وبطولات التنس بعد بطولة الصين المفتوحة، فى أكتوبر 2017، وأنجبت طفلا بعد ذلك بعام.

وحققت ميرزا (33 عاما) بداية ناجحة لدى عودتها إلى ملاعب التنس، عندما فازت بلقب بطولة هوبارت الدولية مع شريكتها الأوكرانية ناديا كيتشنوف فى وقت سابق من الشهر الجارى، محرزة لقبها رقم 42 فى منافسات الزوجى، وهو أول لقب تفوز به منذ فوزها بلقب زوجى السيدات فى برزبين فى 2017.

وتقول ميرزا إنها أصيبت بالتواء فى الساق اليمنى فى المباراة النهائية لبطولة هوبارت.

وقالت فى تصريحاتها: «زادت الإصابة سوءاً خلال المباراة.. عندما نزلت إلى أرض الملعب شعرت بأننى على ما يرام تقريبا لكنى لم أتمكن من التحرك بصورة جيدة، وشعرت بأن الأمور ربما ستسير للأسوأ».