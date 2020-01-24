شكرا لقرائتكم خبر عن 800 لاعب يتنافسون فى الدورة الإفريقية للأوليمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب إفريقيا للأوليمبياد الخاص، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير الجارى عن مشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هى «كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشى».

وقال الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفى، أمس الأول إنه دائما ما يشعر بالسعادة خلال وجوده رفقة أبطال الأوليمبياد الخاص المصرى لما يمتلكونه من عزيمة وإرادة حديدية وروح جبارة قادرة على صنع المستحيل.

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وقال أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص، إن الألعاب الإفريقية هى الأولى من نوعها على المستوى القارى وتقام تحت رعاية الرئيس السيسى، تشهد تعاونًا لم نشهده من قبل من جانب وزير الرياضة أشرف صبحى ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

فيما أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذا الحدث يمثل شراكة بين جميع الجهات الحكومية الإقليمية والقطاع الخاص والقطاع الدولى للاهتمام لذوى الإعاقة، وأشارت القباج إلى أن البداية كانت عام 2015 لكن 2019 تم الإعلان أن هذا هو عام ذوى الإعاقة وبدأت الانطلاقة فنحن نقدر دور المجتمع المدنى الفعال فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى الرياضة والفن.

وأكد الفنان حسين فهمى سفير الأوليمبياد الخاص الدولى، أن تجربة وجوده برفقتهم كانت ثرية للغاية على المستوى الإنسانى.

وأضاف «فهمى» أنه مؤمن بقدرات لاعبى الأوليمبياد الخاص وأنهم يمتلكون عزيمة وقدرات فائقة، مشيرا إلى أنه لم يجد منهم إلا كل تحد وإصرار على بذل الجهد ومواصلة مشوارهم الناجح.