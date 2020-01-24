شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الوزارة و«الأوليمبية» بسبب «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت أزمة جديدة بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، وذلك بعد إصدار الشؤون القانونية بـ«الأوليمبية» رأيًا قانونيًا يمنح محمد عادل لهيطة، عضو مجلس إدارة نادى سبورتنج بالإسكندرية، الحق فى حضور جلسات مجلس الإدارة بـ«الفيديو كونفرانس»، مع أحقيته فى التصويت على قرارات مجلس الإدارة، وذلك ردًا على الطلب المقدم من «لهيطة» للمطالبة بإثبات حضوره بـ«الفيديو كونفرانس» نظرًا لتواجده خارج البلاد لأسباب مرضية.

ورفضت وزارة الشباب والرياضة تدخل اللجنة الأوليمبية فى الأمور الإدارية، التى هى وفقًا للقانون من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، التى لها حق الرقابة على الأمور المالية والإدارية، وينحصر نطاق اختصاصات «الأوليمبية» فى الأمور الفنية.

واعتبر مصدر مطلع بالوزارة أن اللجنة الأوليمبية تصر على تجاوز اختصاصاتها، التى منحها لها القانون والمواثيق الأوليمبية والدولية، وتصر على إثارة الأزمات مع الوزارة، خاصة أن وزارة الرياضة سبق أن رفضت استمرار «لهيطة» فى منصبه نظرًا لتغيبه عن حضور 3 اجتماعات متتالية وفقًا للقانون واللائحة.

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وأكد المصدر أن التوقيع الإلكترونى لم يتم اعتماده حتى الآن فى مصر، بالإضافة إلى أن لائحة نادى سبورتنج لا يوجد بها ما ينص على أحقية عضو مجلس الإدارة فى التصويت بـ«الفيديو كونفرانس»، وبالتالى فإن الرأى القانونى للجنة الأوليمبية باطل، وسيتسبب فى إثارة أزمة، مشيرًا إلى أن فزاعة «الأوليمبية الدولية» بطلت، وعفا عليها الزمن، خاصة أنه لا يوجد فى الميثاق الأوليمبى أو اللوائح الأوليمبية الدولية ما يمنح اللجنة الأوليمبية المصرية الحق فى إصدار فتاوى قانونية تتعلق بأمور إدارية.

فى سياق متصل، تسود حالة من الترقب لنشر التعديلات الجديدة على قانون الهيئات الشبابية، والتى ستقلب الموازين فى انتخابات اتحاد الكرة وباقى الاتحادات واللجان الأوليمبية، وذلك فى ظل إلغاء البند الخاص باستثناء 271 مركز شباب من قانون الهيئات الشبابية وخضوعها لقانون الرياضة، باعتبارها أعضاء فى الاتحادات وتحت مظلة اللجنة الأوليمبية، وتم إقرار إلغاء الاستثناء، ومطالبة مراكز الشباب المستثناة بتوفيق أوضاعها وفقًا للائحة الموحدة لمراكز الشباب، وهو الأمر الذى أثار جدلًا كبيرًا، خاصة أن الأمر قد يتطلب إقصاء جميع مراكز الشباب من الجمعيات العمومية للاتحادات، وحرمانها من التصويت، لكونها لا تملك لائحة خاصة معتمدة من الجمعيات العمومية، وهو ما ترفضه «الأوليمبية الدولية»، وتصويت مراكز الشباب قد يتسبب فى أزمة دولية، وتسعى بعض الاتحادات- التى لديها أعداد كبيرة من مراكز الشباب فى جمعيتها العمومية مثل الجودو والمصارعة والكاراتيه- إلى إيجاد حل بتعديل اللائحة حتى تضمن استمرار مراكز الشباب.

وأكدت وزارة الشباب أن الغرض من التعديل هو عودة مراكز الشباب إلى القيام بدورها كمراكز تنموية فى المجتمع، فالرياضة فقط أحد أنشطتها، وخضوعها للائحة الموحدة لا يعنى إهمال باقى الأنشطة، بل على العكس فالدولة تسعى لتوسيع قاعدة الممارسة بنشر الألعاب المختلفة فى مراكز الشباب، وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، فمراكز الشباب لابد أن تقوم بدورها فى تنمية المجتمع ونشر قيم التسامح بين الشباب والتثقيف والإسهام فى الإبداع الفنى والثقافى وغير ذلك من الأنشطة التى تسهم فى بناء شخصية الشباب المصرى.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد خلاف مع اللجنة الأوليمبية، خاصة أن الوزارة هى الأب الشرعى للاتحادات، وأن جميع القرارات التى يتم اتخاذها هدفها الصالح العام دون الانشغال بالمصالح والصراعات الشخصية، وطالبت الوزارة الجميع بالتوحد تحت هدف واحد، هو التركيز على الإعداد للأوليمبياد أملًا فى إسعاد المصريين بأكبر عدد ممكن من الميداليات الأوليمبية.