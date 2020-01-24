شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «النسائية» يضم 19 لاعبة استعدادًا لمواجهة المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل المنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبداللطيف معسكرا مغلقا، اليوم السبت، استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة نظيره المغربى المقرر يوم 2 فبراير المقبل فى مباراة العودة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات، وذلك بعد حصول اللاعبات على راحة سلبية أمس بعد خوض مران على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى.

وخسر المنتخب الوطنى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. وتحصل اللاعبات على إجازة غدا الجمعة لينطلق بعدها المعسكر المغلق يوم السبت، وأعلن المدير الفنى أن المعسكر الأخير لن يضم سوى 19 لاعبة فقط هن المرشحات للسفر لأداء مباراة العودة.

وأكدت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية للاعبات، عدم وجود مستحيل فى كرة القدم وطالبتهن بالتركيز وعدم تكرار أخطاء مباراة الذهاب.