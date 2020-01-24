شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يوضح آخر تطورات حالة مصابي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إلى احتمالية عودة الغيني نابي كيتا، لاعب وسط الفريق، للمشاركة في مباراة الريدز القادمة ضد شروزبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ينتظر تقرير الطاقم الطبي لتحديد حجم إصابة السنغالي ساديو ماني.

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في السياق ذاته، ربما تشهد مواجهة ملعب نيو ميدو تواجد الكرواتي ديان لوفرين في قائمة الريدز بعد عودته من الإصابة، في حين تأكد غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري عن المباراة.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عن حالة اللاعبين المصابين: «ساديو يخضع لبعض الفحوصات الآن، لذلك ما زلنا لا نعلم حجم الإصابة. لوفرين تدرب معنا بصورة طبيعية، وعلى الأغلب سيكون جاهزًا للعب. نابي سيشارك في تدريب اليوم، وهناك احتمالية لجاهزيته قبل المباراة، أما ميلنر وشاكيري فسيكونان خارج القائمة».

وأضاف: «سنجري حصة تدريبية مكثفة اليوم، ثم سيتبقى لنا يومان على المباراة. إذا استطاع نابي إكمال التدريب حتى نهايته فسيكون أحد الخيارات المتاحة يوم الأحد، والعكس صحيح».