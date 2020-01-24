شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مكافأة استثنائية لمنتخب اليد بعد التأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أداء منتخب مصر لكرة اليد بالأداء الرجولي والبطولي، وذلك بعد فوزه على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة «30-27».

وقال صبحي إن أبطال مصر استطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم في شوطي المباراة الأول والثاني، حيث اتسمت المباراة بالقوة أمام واحد من أفضل منتخبات القارة في كرة اليد.

وطالب صبحي اللاعبين ببذل مزيد من الجهد في المباراة النهائية وتحقيق المعادلة الثنائية بالفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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واختتم صبحي بتهنئة الجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بهذا الأداء الرائع والفوز الكبير الذي أسعد الشعب المصري.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على تهنئة اللاعبين وصرف مكافأة استثنائية لهم كما سيقوم بتجهيز مأدبة عشاء خاصة لهم.

وقد احتفل وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الجماهير من المدرجات حاملين علم مصر بهذا الفوز والذي يعتبر بوابة العبور لاقتناص كأس البطولة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد غادر صباح اليوم إلى تونس الشقيقة لدعم ومساندة منتخب مصر لكرة اليد والذي ينافس على الفوز باللقب الإفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو.