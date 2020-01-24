شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل 3 شكاوى جديدة ضد «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفضه لعب السوبر الإفريقى أمام الترجى فى الدوحة بسبب معاداتها الدائمة لمصر، فضلًا عن إخلال قرار اللعب فى قطر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين طرفى المباراة، باعتبار أن اللعب فى قطر يمثل ضغوطًا على لاعبى الزمالك.

وأكد «منصور» أن مجلس الإدارة قرر التصعيد ضد الاتحاد الإفريقى بسبب تعنته وإصراره على اللعب فى قطر، موضحًا أنه أرسل 3 شكاوى جديدة، إحداها إلى الاتحاد الدولى «فيفا»، يخطره فيها برفضه اللعب فى الدوحة وتفنيد أسبابه باعتبار أن اللعب فى قطر يُعرِّض حياة اللاعبين وأفراد البعثة للخطر، بعد تلقى رسائل تهديد بالقتل من قطريين، مؤكدًا أنه أرفق أرقام التليفونات والرسائل فى الشكوى التى تم توجيهها إلى اتحاد الكرة، الذى سيرفعها بدوره إلى «فيفا».

وقال: «قدمنا شكوى ثانية وبلاغًا إلى النائب العام للتدخل فى هذا الأمر، باعتبار أن السفر إلى قطر يهدد حياة لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والبعثة الإعلامية التى سترافق الفريق، باعتبار أفرادها مصريين، وأخيرًا شكوى إلى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لعدم السفر وخوض المباراة».

وأضاف «منصور» أن موقف مجلس الإدارة واضح وصريح فى الأمر، وأنه لم ولن يسافر إلى الدوحة مهما كانت الضغوط، مؤكدًا أن المجلس وضع جميع المسؤولين فى الدولة أمام مسؤولياتهم، وأن القرار النهائى بشأن لعب المباراة وسفر الفريق من عدمه فى يد الدولة.

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من جهة ثانية، نفى رئيس «القلعة البيضاء» رحيل أى لاعب بالفريق سواء بالإعارة أو البيع وما تردد حول وجود نية للاستغناء عن أى لاعب.

وأوضح: «مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بالإجماع بالإبقاء على جميع قوام الفريق والتمسك بأى لاعب مقيد فى القائمة المحلية لحاجة الفريق الماسّة لجهود كل لاعب، فى ظل مشاركة الفريق فى 5 بطولات هذا الموسم، هى الدورى والكأس والسوبر المصرى والسوبر الإفريقى ودورى أبطال إفريقيا».

فى شأن آخر، حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، على قيادة مران المستبعدين من مباراة مازيمبى، أمس، بنفسه، رغم ارتباطه بمعسكر المباراة، وغادر «كارتيرون» المعسكر، وتوجه الى ملعب عبداللطيف أبورجيلة للإشراف على المران بنفسه وتجهيز البدلاء والمستبعدين، إمام عاشور وعبدالله جمعة والكونغولى «كاسونجو» لعدم الجاهزية ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وكريم بامبو ومحمد صبحى.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم السبت، عقب انتهائه من مباراة مازيمبى فى الجولة الخامسة لبطولة دورى أبطال إفريقيا استعدادًا لمواجهة وادى دجلة فى الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى، والمقررة الثلاثاء المقبل، قبل سفر الفريق إلى الكونغو.

يأتى هذا، فيما وضع الفرنسى «كارتيرون» برنامجًا تدريبيًا خاصًا للكونغولى «كاسونجو»، مهاجم الفريق، لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة، ويأتى ذلك بعد قيد اللاعب فى القائمتين المحلية والإفريقية للفريق فى الفترة الماضية. وكان الجهاز الفنى قد استبعد اللاعب من قائمة الفريق لخوض مباراة مازيمبى، أمس، لمنحه المزيد من الوقت للتجهيز قبل الدفع به فى المباريات.