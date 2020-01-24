شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يترأس اجتماع اللجنة العليا لكأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمس، فى تونس لمؤازرة المنتخب الأول لكرة اليد، خلال مواجهته الجزائر فى الدور قبل النهائى للبطولة الإفريقية.

وأكد صبحى للاعبين أن لديه كل الثقة فى تحقيق أبطال مصر اللقب وحسم تأهلهم لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأشاد صبحى بالأداء المتميز والبطولى لمنتخب مصر لكرة اليد والذى قدمه خلال المباريات الماضية بالبطولة، مشيرا إلى تقديم كامل الدعم والمساندة لهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصرى، وإضافة إنجاز رياضى جديد لسجل الرياضة المصرية.

من جهة أخرى، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وأكد أن هدف اللجنة هو الاطمئنان على كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، مشددًا على الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة فى هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.

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من جانبه، استعرض وزير الشباب والرياضة أهم الجهود التى ستقوم بها الوزارات المعنية للخروج بالبطولة بالشكل اللائق باسم مصر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن دور وزارة الصحة يتضمن توفير خدمات الإسعاف والأطقم الطبية وجميع التجهيزات الطبية داخل الصالات وخارجها، والمراكز الإعلامية، ومراكز إصدار البطاقات، وغيرها، طبقًا لقواعد الاتحاد الدولى، إلى جانب توفير خدمات طبية للفرق داخل الصالات والفنادق وأماكن التدريب والفعاليات، مع مراعاة توفير اتفاقيات خدمات مع المستشفيات حول الصالات وأماكن الفعاليات، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال أى حالة، وتوفير خطة عمل لأطقم الحجر الصحى بالمطارات، حسب النشرات الدولية، وتسهيل التعامل مع الفرق المشاركة والإعلام والجماهير، وتدريب المتطوعين على وسائل الإسعاف الطارئ وتوفير خدمات طبية خاصة لهم خلال فترة البطولة.

كما استعرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، دور كل من وزارتى الدفاع والداخلية فى إعداد كل الترتيبات الأمنية اللازمة الخاصة بتأمين البطولة والمنشآت التى تستضيف فعالياتها، إلى جانب خطط تأمين الفرق والشخصيات المشاركة فيها، مشيرًا إلى الدور المهم الذى ستقوم به وزارة الخارجية فى تسهيل حصول جميع المشاركين بالبطولة على تأشيرات الدخول إلى البلاد، كما تطرق لما ستقوم به وزارة الثقافة من جهود لإعداد برامج متكاملة للعروض الفنية والفلكلورية خلال فترة البطولة، إلى جانب توفير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكل الاحتياجات الكهربائية اللازمة بالصالات لضمان عدم انقطاع التيار عنها.

وشرح الوزير الجهود التى ستقوم بها وزارة السياحة للترويج من خلال الحدث المهم للأماكن السياحية بمصر، مشيرًا إلى دور وزارة الطيران المدنى من خلال الشركة الوطنية «مصر للطيران» فى دعم البطولة، إلى جانب الوزارات الأخرى، فى توفير كل الخدمات والإمدادات اللوجستية والاحتياجات التكنولوجية، لإظهار وجه مصر الحضارى فى تنظيم مثل هذا الحدث الدولى المهم.

كما أشار إلى الصالات المستضيفة للبطولة، وهى: الصالة المغطاة باستاد القاهرة بسعة 17 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة 7600 متفرج، إلى جانب الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر وسعتها 4500 متفرج، والصالة المغطاة ببرج العرب، وسعتها 4500 متفرج، لافتًا فى هذا الصدد لأعمال تطوير هذه الصالات والموقف التنفيذى لها، إلى جانب صالات التدريب المستضيفة للبطولة. وفى نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات المنتخبات والجماهير، نظرًا لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحى فى يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.