شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يخصص فقرة ترفيهية في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبين في انطلاقة مران اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت الفقرة تناقل اللاعبين الكرة باليد بشكل ترفيهي، وذلك في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.
يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد، على استاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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