شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفوز على الجزائر ويتأهل لنهائي كأس إفريقيا لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزا ثمينا على منتخب الجزائر بنتيجة 30- 27 اليوم الجمعة، ليتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في تونس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 15 مقابل 14 هدفا، ليواصل المنتخب الوطني تألقه، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب في توسيع الفارق مع منتخب الجزائر الذي كان يحاول طيلة عمر اللقاء أن يعود إلى المنافسة في المباراة.

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وبهذا الفوز ينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء تونس وأنجولا في نصف نهائي البطولة الذي يقام في وقت لاحق اليوم الجمعة، للعب بعد غد الأحد في نهائي البطولة الإفريقية التي يحصل بطلها على بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحضر المباراة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لمؤازرة المنتخب القومي في مشواره نحو اللقب الإفريقي، وأكد قبيل اللقاء أن منتخب مصر فريق قوي وقادر على تحقيق الفوز على الجزائر والوصول إلى النهائي.

وأضاف لدى حضوره مباراة مصر والجزائر أنه التقى الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة، للشد من أزرهم، لبذل ما في وسعهم، مبديا ثقته في قوة منتخب مصر الذي يمتلك آمالا كبيرة، وأعرب عن أمله في تحقيقها لإضافة المزيد من الإنجازات للمنتخب ولإسعاد الملايين في مصر.

وتميزت النسخة 24 لبطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد المقامة بتونس حتى 26 يناير الجاري، بطبيعة خاصة عن النسخ الماضية، حيث لأول مرة في تاريخ البطولة يشارك 16 منتخبًا، كما أنها تشهد للمرة الأولى تأهل 6 فرق إفريقية إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021، وتمنح هذه البطولة بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد.