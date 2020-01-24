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وفاة إدوين متأثرا بتصادم رالي داكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أعلن منظمو رالي داكار أمس وفاة الدراج الهولندي إدوين سترافير عقب تعرضه لحادث ليصبح ثاني الضحايا في نسخة هذا العام. وتعرض سترافير (48 عاما) في 16 يناير الحالي إلى حادث تصادم خلال المرحلة الـ11 من السباق الذي أقيم في السعودية للمرة الأولى.

وجرى نقله جوا إلى مستشفى الرياض، وتمت معالجته في الرعاية المركزة قبل أن ينقل إلى هولندا الأربعاء الماضي.

وقال منظمو الحدث إن عائلة سترافير أبلغتهم صباح أمس بوفاته متأثرا بجراحه. وذكر بيان أن مسؤولي رالي داكار يقدمون خالص تعازيهم لعائلة وأصدقاء إدوين سترافير. وكان الدراج البرتغالي باولو جونسالفيس توفي إثر حادث في المرحلة السابعة.