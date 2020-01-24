شكرا لقرائتكم خبر

النصر يتصدر بهدف حمدالله في الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أضاف النصر ورقة ضغط جديدة على نده التقليدي الهلال عندما تغلب على الاتفاق 1-0 أمس في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ15 الأخيرة من الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اعتلى على إثرها الصدارة موقتا برصيد 33 نقطة.

وفرضت هذه النتيجة على الهلال ضرورة أن يحقق الفوز في مباراة اليوم التي تجمعه بالشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إذا ما أراد العودة إلى الصدارة واقتلاعها مجددا من النصر، حيث إن الفارق لا يزال في ملعب الأخير الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة مقابل 31 نقطة للهلال.

Advertisements

تكفل بهدف النصر والمباراة الوحيد، الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله في الشوط الأول عندما استثمر كرة عرضية زاحفة من النيجيري أحمد موسى في الدقيقة 35.

كما أبقت النتيجة فريق الاتفاق على وضعه السابق في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة واستمراره في دائرة الخطر مع انتهاء 50% من مشوار الفريق في الدوري حتى الآن.

وبهدفه أمس يكون عبدالرزاق حمدالله تقاسم وصافة الهدافين مع مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، بواقع 11 هدفا لكل منهما، فيما يعتلي القائمة مهاجم الهلال، الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 12 هدفا، يليهم في المركز الرابع، لاعب وسط الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو برصيد 9 أهداف.