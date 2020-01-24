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الشابة جوف تطيح بأوساكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ملبورن

واصلت نجمة التنس الصاعدة كوكو جوف انطلاقتها المذهلة وفجرت كبرى مفاجآت مسيرتها الاحترافية حتى الآن، بفوزها على النجمة اليابانية ناومي أوساكا 6 / 3 و6 / 3 أمس في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم. واحتاجت جوف (15 عاما) إلى 67 دقيقة فقط للتغلب على أوساكا المصنفة الثالثة للبطولة الأسترالية وحاملة لقبها، والتأهل إلى الدور الرابع (دور الـ16).

وثأرت جوف بذلك لهزيمتها أمام أوساكا في الدور الثالث أيضا من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في نسخة العام الماضي في سبتمبر، حيث كانت أوساكا قد حسمت تلك المباراة خلال 65 دقيقة، بنتيجة 6 / 3 و6 /0.