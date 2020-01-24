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غرامة مالية على مانشستر يونايتد

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غرامة مالية على مانشستر يونايتد
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس غرامة مالية على مانشستر يونايتد قيمتها 20 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار)، بداعي السلوك غير اللائق من جانب لاعبيه خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه 0-2 الأحد الماضي ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الممتاز.

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واعترف نادي مانشستر يونايتد بأنه أخفق في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم.

ويتعلق الأمر بالأحداث التي وقعت عند الدقيقة 26 من المباراة، حيث أشار الحكم كريج باوسون باحتساب هدف لاعب ليفربول روبرتو فيرمينو، في الوقت الذي التف فيه لاعبو مانشستر حول الحكم احتجاجا على القرار، إثر تعرض ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر لعرقلة من جانب فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، قبيل تسجيل الهدف.

وحصل دي خيا على إنذار إثر احتجاجه، قبل أن يعلن الحكم عن إلغاء الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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