شكرا لقرائتكم خبر

زطشي يتوقع مشكلات بين الأفارقة وأنديتهم الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خيرالدين زطشي أن الموعد الجديد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 سيسفر عن مشكلات للاعبين الأفارقة مع أنديتهم الأوروبية، معترفا بأنه كان يفضل إقامة البطولة في الصيف.

وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) أعلن في 15 يناير الحالي تغيير موعد كأس أفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، لتقام في فصل الشتاء بدلا من الصيف. ودعا زطشي إلى مراجعة شاملة للمسابقات الأفريقية على مستويي الأندية والمنتخبات.

وتمسك زطشي بموقفه المعارض لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2020 داخل الصالات بمدينة العيون التي تعتبرها الجزائر محتلة من قبل المغرب، داعيا الكاف إلى الابتعاد عن المسائل السياسية.

Advertisements

يشار إلى أن الجزائر لا تعترف بسيادة المغرب على مدينة العيون ومناطق أخرى، حيث تعتبرها أرضا محتلة تابعة للصحراء الغربية.

ويسيطر التوتر على العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب منذ 1994، بسبب قضية الصحراء الغربية. وقال زطشي، إن قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة بقطر، أوقعت منتخب بلاده في مجموعة مناسبة، لكنه حذر في الوقت نفسه من الإفراط في التفاؤل.

وسيتنافس منتخب الجزائر، الفائز باللقب مرتين، في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

وأضاف «أعتقد أن القرعة أوقعتنا في مجموعة مناسبة، لكن هناك معطيات أخرى تدخل في الحسبان، لأن اللعب في أفريقيا صعب جدا، أضف إلى ذلك حقيقة الميدان التي يجب أخذها بعين الاعتبار، علينا الحذر والإعداد الجيد لكل المباريات بداية من المباراة الأولى، يتعين علينا احترام كل المنافسين، ولا بد من احتلال المركز الأول في ختام دور المجموعات الذي يجب علينا أن نتعامل معه بذكاء كبير». وأكد زطشي أن الاتحاد الجزائري يثق كثيرا في الجهاز الفني الذي يقوده جمال بلماضي، مشيرا إلى أنه سيوفر كل الإمكانات للمدرب لمساعدته في نجاح المهمة.