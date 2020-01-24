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أخضر التايكوندو يطمح لذهب العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في البطولة العربية وبطولة الفجيرة الدولية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

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وكان المنتخب الأول اختتم معسكره الداخلي بمعهد إعداد القادة، حيث جرى اختيار 10 لاعبين للمشاركة في البطولة بقيادة المدرب محمود شلبي ومساعده الوطني خالد الدهيمي، واللاعبون هم: علي عسيري، فهد السميح، عبدالإله عسيري، عبدالله القعود، فهد الجبيل، هشام الدوخي، فراس غانم، ماجد مبروك، أحمد المولد، علي مبروك. وتشرف على منتخب السيدات المدربة مرح الصقور، ويضم لارا الكاظم، وأبرار بخاري، ودنيا أبوطالب، ورهف الجوهي، وطيبة الشريف، وثمار اليماني، ونورة التميمي.

وسيكون معسكر الإعداد لدرجتي الناشئين والشباب بمدينة الشارقة، حيث يشرف فنيا على منتخب الناشئين المدرب فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم.

فيما يشرف على منتخب الشباب المدرب محمد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري.