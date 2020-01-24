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روبرتسون يثني على قائده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

امتدح مدافع ليفربول الإنجليزي، آندي روبرتسون، زميله قائد الفريق جوردان هندرسون عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون 2 - 1 أمس الأول في المرحلة الـ24 من الدوري الممتاز.

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وسجل هندرسون هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الثامنة، كما صنع الهدف الثاني للفريق الذي سجله روبرتو فيرمينو قبل 6 دقائق من النهاية، وقدم عرضا قويا ليتوج بجائزة رجل المباراة. وأثنى روبرتسون على المستويات الجيدة التي يقدمها هندرسون مؤكدا أنه يقود الفريق إلى الأمام خلال هذا الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الانترنت «إنني أرى أن هندرسون يبدو من طراز مختلف هذا الموسم. إنه واحد من أفضل لاعبي فريقنا هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل».

وأضاف «في الأعوام الماضية لم يحظ هندرسون بالتقدير الذي يستحقه، ولكن عندما تلعب وتتدرب معه وترى تصرفاته خارج الملعب، ترى أنه من دواعي السرور أن يكون قائدك وقائد الفريق ككل».