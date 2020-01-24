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الفيحاء يفرط في نقاط التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فرط الفيحاء في الفوز على ضيفه التعاون واكتفى بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ15 الأخيرة من الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين نتيجة طرد لاعبه سيدريك أميسي بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة الـ75.

تقدم التعاون أولا بهدف هيلدون أوجوستو، إلا أن الفيحاء أدرك التعادل عن طريق محترفه الجديد القادم من الاتحاد كارلوس فيلانويفا (30).

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وفي الشوط الثاني، سجل المدافع طلال عبسي الهدف الثاني للتعاون وسط غفلة من دفاع الفيحاء.

وفي الدقيقة الـ75 تعمد سيدريك أميسي إعاقة لاعب الفيحاء في ركبته مما استدعى طرده من المباراة بالبطاقة الحمراء لتنقلب بعدها الطاولة على فريقه ويقود الفيحاء سيلا من الهجمات المتواصلة على مرمى كاسيوس أنجوس الذي برع في تشتيتها أحيانا، وفي تحويلها إلى ضربات ركنية أحيانا أخرى، كما أكدت هذه الفرص المتتالية، سوء التفاهم بين لاعبي الفيحاء.

وفي الدقيقة الـ90 نجح عثمان الحاج في استثمار خطأ للحارس أنجوس عندما أعاد إليه كرة سهلة داخل الست يارادت بدلا من إخراجها، ليغتنمها الحاج في تعديل الكفة لفريقه.

ورفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة.