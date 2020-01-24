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الفيصلي يريد اقتلاع السابع من أبها

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الفيصلي يريد اقتلاع السابع من أبها
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يستضيف أبها نظيره الفيصلي في الـ3:55 مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، ضمن الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويتطلع صاحب الأرض والجمهور إلى مواصلة انتصاراته والمستويات المميزة التي يقدمها حتى الآن، على الرغم من صعوبة خصمه اليوم.

ويملك أبها 23 نقطة في المركز السابع، ويهدف إلى تحقيق كامل نقاط المواجهة ليتمكن من ختام الدور الأول بنتائج أكثر من مرضية، لكن مهمته لا تبدو سهلة، خاصة أنها ستكون أمام المفيصلي الذي أرغم الهلال على التعادل 2-2 في المباراة الماضية، كما أن عنابي سدير صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة، يطمح إلى اقتلاع مركز مضيفه من خلال الفوز عليه، حيث سيرتفع رصيده حينها إلى 24 نقطة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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