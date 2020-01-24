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الأرقام تضعف الشباب أمام الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض فيما تؤكد الأرقام الفارق الكبير بين الشباب والهلال لمصلحة الأخير، إلا أن الأول يأمل مواصلة صحوته الأخيرة وانتصاراته التي توالت مع مدربه الجديد، آخرها على الشرطة العراقي، والذي حسم به تأهله إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية. ويستضيف الشباب نظيره الهلال اليوم في الجولة الأخيرة من الدور الأول لدور الأمير محمد محمد بن سلمان للمحترفين، وكله أمل في تحسين مركزه والتوغل نحو مراكز الوسط، بعد أن جمع في الجولات الماضية 21 نقطة وضعته في المركز التاسع، فيما يسعى الهلال صاحب الـ31 نقطة لتوسيع الفارق النقطي عن أقرب منافسيه النصر، كما يريد تغيير الصورة التي ظهر عليها في لقائه الماضي أمام الفيصلي، والتي كلفته الخروج متعادلا 2-2. قبل المواجهة التقيا 22 مرة بدوري المحترفين، فاز الهلال 13 مرة، والشباب 4 مرات وتعادلا 5 مرات

سجل الهلال 35 هدفا في مرمى الشباب بدوري المحترفين، مقابل 19 هدفا للشباب

آخر مواجهة دورية بين الفريقين انتهت للهلال 3-2 في الموسم الماضي

أكبر نتيجة بينهما انتهت لمصلحة الهلال 4-1 موسم 2013 - 2014

أهداف الهلال المسجلة تقترب من 3 أضعاف أهداف الشباب (42 للهلال و15 للشباب)

رصيد الشباب من الأهداف (0) حيث سجل 15 هدفا واستقبلت شباكه مثلها

رصيد مهاجم الهلال بفاتيمبي جوميز من الأهداف (12 هدفا) يقترب من أهدف الشباب مجتمعة (15 هدفا)

يظهر مع الهلال للمرة الأولى اليوم، مدافعه الجديد مدالله العليان لسد غياب المصاب محمد البريك بطاقة المباراة المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الملعب: الأمير فيصل بن فهد

الجولة: 15

التوقيت: 18:10 م

درجة الحرارة: 14

مدرب الاتفاق: الإسباني لويس غارسيا

مدرب النصر: الروماني رازفان لوشيسكو



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