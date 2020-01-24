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استقطابات الشتاء تسخن الاتحاد والعدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

يستضيف الاتحاد نظيره العدالة في تمام الساعة الـ 8:10 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنتاب الاتحاديين نشوة الاستقطابات الجديدة التي أحدثتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي كان أبرزها التعاقد مع الجناح أنيس البدري قادما من نادي الترجي التونسي ليساهم في حل مشاكل الفريق الهجومية.

ويأمل الاتحاديون في أن تكون التعاقدات الأخيرة نقطة تحول في مسيرة الفريق لحصد النقاط الإيجابية والهروب من شبح المنافسة على الهبوط على غرار الموسم الماضي، وإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

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ويعود آخر فوز للاتحاد في دوري المحترفين إلى الجولة العاشرة عندما تغلب على الاتفاق 2-1، حيث خسر بعدها أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل مع النصر والفتح.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة من 14 مباراة حقق خلالها الفوز 4 مرات، وتعادل مرتين، بينما تعرض للخسارة 8 مرات.

أما العدالة الذي يقبع في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيريد هو الآخر العودة إلى سكة الانتصارات وتدارك موقفه قبل فوات الأوان معتمدا على التعاقدات الجديدة التي أبرمها خلال الشتاء الحالي.

وسبق للعدالة الفوز في مباراتين فقط، وتعادل 3 مرات، فيما خسر 9 مواجهات.