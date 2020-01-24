شكرا لقرائتكم نفاد تذاكر مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتوجه مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص الشكر والتقدير لجماهير الفريق علي حرصها الشديد لدعم فريقها وحرصها على الاصطفاف بالآلاف أمام منفذ البيع لمؤازرة الفريق، موضحاً بأنه كان يتمنى دخول عدد أكبر من الجماهير إلا أن الأمن وراء الاتفاق على هذا العدد وسيتم العمل على زيادة الجماهير فى الفترة المقبلة.

ويشدد المجلس على سعيه الدائم من أجل دخول الجماهير بكل الطاقة الاستيعابية للملعب فى المباريات القادمة بالبطولة العربية من أجل ضمان حضور أكبر عدد من الجماهير.

يذكر أن الفريق قد فاز على زعيم الثغر بجولة الذهاب بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية.

أبدى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى إعجابه بالدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق من خلال مشاهدة اللاعب فى تسجيلات مباريات الدراويش أو حتى فى التدريبات بعد عودته من الإجازة، وأكد جوميز لأعضاء الجهاز المعاون له أن اللاعب سيكون له دور كبير فى الفترة المقبلة بإمكانياته وقدراته المتميزة مشدداً على أنه سيكون الورقة الرابحة للدراويش فى المباريات المقبلة.

ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر والمقرر له السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

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وأغلق مسئولو النادى الإسماعيلى باب الرحيل أمام الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق بداعى الحاجة لجهوده خلال منافسات البطولة العربية وبطولة الدورى والكأس، حيث رفض مسئولى القلعة الصفراء فكرة رحيل اللاعب الذى يرتبط بعقد ممتد مع الدراويش موسماً أخر بخلاف الموسم الحالى ،وكشف مصدر مقرب من همام طارق عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الصفراء سواء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وتعاقد الإسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.