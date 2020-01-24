شكرا لقرائتكم تشكيل مازيمبي لمواجهة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مازيمبي الزمالك ضد مازيمبي .. أعلن درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى لفريق مازيمبى الكونغولى، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك اليوم والذي يضم كل من: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو. خط الدفاع : إيساما مبيكو - جوزيف بنسون أوتشايا- كاباسو تشونج - كيفين مونديكو. خط الوسط: كوفي كوامى - جان فيتال أوريجا - جلودى ليكونزا – ايزاك تشيبانجو. خط الهجوم : جاكسون موليكا- تشيكو أوشيندى.

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة اليوم امام مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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وضم تشكيل الزمالك كل من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم كل من شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومهاجم صريح مصطفي محمد.

ووجه الجهاز الطبي بفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة ، تحذيرات طبية للتونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك من الالتحامات العنيفة مع لاعبي مازيمبي في مباراة الفريقين التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ضد مازيمبي

ويعاني ساسي من جرح اعلي الحاجب وهو ما جعل الجهاز الطبي يحذر ساسي من التدخلات العنيفة مع لاعبي مازيمبي خوفا من تفاقم اصابته او تعرضه لجرح أكبر يؤثر علي مشاركته في المباريات المقبلة للفريق .

فيما منح كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تعليمات الأخيرة للاعبين بضرورة استغلال عامل دعم الجمهور أمام مازيمبى إلى جانب التعليمات الفنية وعلى رأسها تعليماته للثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.

كما شدد كارتيرون فى تعليمات لمهاجمى الفريق بضرورة استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى خاصة إن التركيز سيجعل الفريق يحقق هدفه بالتقدم على الفريق الكونغولى وأوضح للاعبين إنه يعلم جيداً إن المباراة بالنسبة لهم رد اعتبار حول الخسارة فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة من مازيمبى ولكنه أوضح إن التركيز سيجعل الفريق يصل إلى هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة إلى جانب تحقيق الفوز.